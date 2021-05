«Hamilton fica frustrado quando as coisas não saem da maneira que quer»

Lewis Hamilton não foi além de um 7.º lugar no circuito do Mónaco, deixando Max Verstappen, vencedor da prova, fugir no primeiro lugar da classificação geral. Ross Brawn, diretor desportivo da Fórmula 1, analisou a prestação do britânico na prova apontando a dificuldade do piloto em "gerir a derrota".





"O Lewis mostrou-se nervoso à medida que o fim de semana avançava, e essa frustração explodiu durante o circuito, quando acabou por ter pouca sorte na sua estratégia. É um competidor feroz, era de esperar que ficasse frustrado quando as coisas não saem como quer. Raramente teve de passar por situações como esta, e por isso perdeu a prática para gerir a derrota. A Mercedes e o Lewis estão juntos há muito tempo e conhecem-se bem, vão conseguir ultrapassar isto", referiu.Ainda assim, Hamilton conseguiu arrecadar um ponto, uma vez que foi dele a volta mais rápida do circuito.Recorde-se que Hamilton ocupa o segundo posto da classificação geral, com 101 pontos, enquanto Max Verstappen, piloto da Red Bull Racing, ocupa a primeira posição com 105.