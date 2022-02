Hamilton foi o mais rápido no último dia de testes em Barcelona

Lewis Hamilton foi o mais rápido do terceiro e último dia de testes coletivos em Barcelona. O piloto britânico da Mercedes fez a sua melhor volta em 1:19.138 segundos, naquele que foi o melhor tempo no cômputo geral destes três dias de pré-temporada em Espanha.

A sessão desta sexta-feira contou ainda com vários incidentes para alguns pilotos. Fernando Alonso (BWT Alpine) viu a primeira bandeira vermelha do dia após ver sair fumo do seu A522, ao que tudo indica por um problema na unidade hidráulica. Pierre Gasly (AlphaTauri) bateu, sem gravidade, com o seu carro pouco depois do incidente com o bicampeão espanhol, com Sebastian Vettel (Aston Martin) a encerrar a sessão mais cedo devido a um vazamento de óleo do AMR22.





Max Verstappen, atual campeão mundial de pilotos, terminou o dia com o quarto melhor tempo (1:19.756), atrás do companheiro de equipa Sergio Pérez (1:19.556) e de George Russell (1:19.233). Já Valtteri Bottas, terceiro classificado no último Mundial, foi o mais lento desta sessão, com 1:30.433, no seu 'novo' Alfa Romeo, apesar de ter realizado apenas 10 voltas completas.

As equipas seguem de seguida para Bahrein, que recebe o teste oficial de pré-temporada entre 10 a 12 de março, antes do arranque da época de 2022, com o Grande Prémio do Bahrein, que se disputa no fim de semana de 18 a 20 de março.