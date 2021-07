Hamilton garante a 101.ª pole position da carreira na Hungria

Lewis Hamilton foi o piloto mais rápido na qualificação para o GP Hungria, garantindo a 101.ª pole position da carreira.





A seu lado na primeira linha da grelha o piloto britânico da Mercedes, atual campeão do Mundo, vai ter o companheiro de equipa, Valtteri Bottas.Max Verstappen, líder do Mundial, sai da terceira posição, com o outrro Red Bull, de Sergio Pérez, a fechar a segunda linha.