Hamilton impõe-se no GP Espanha e soma o terceiro triunfo da época

Lewis Hamilton continua imparável. O sete vezes campeão mundial venceu este domingo o GP Espanha, quarta prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, disputado em Barcelona. É o seu terceiro triunfo esta época.





O britânico saiu da pole - a 100.ª da sua carreira -, mas Max Verstappen fez um grande arranque e colocou-se na liderança.A seis voltas do fim, à passagem pela reta da meta, Hamilton fez uso do DRS e dos seus pneus em melhor estado para ultrapassar o carro da Red Bull.Garantiu a sexta vitória da carreira no GP Espanha, igualando o número de triunfos ali conseguidos por outro grande nome da F1: Michael Schumacher.Verstappen foi segundo - somou mais um ponto graças à volta mais rápida, em 1.18,143 - e Valtteri Bottas terceiro.