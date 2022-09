Hamilton irritado com a Mercedes: «Não acredito que vocês me f...»

Lewis Hamilton não escondeu a sua irritação com a Mercedes nodeste domingo. O piloto britânico seguia em segundo lugar quando foi ultrapassado pelo companheiro de equipa, George Russell.Russell foi chamado à boxe para colocar pneus novos no seu monolugar durante a presença do safety car em pista, ao contrário de Hamilton, que continuou em pista. E com melhor 'calçado', acabou por ultrapassar o Mercedes do antigo campeão do Mundo, que reclamou pelo rádio."Não acredito, vocês f...-me. Nem imaginam como estou f...", disse Hamilton.