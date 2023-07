Hamilton não esconde preocupação: «Temos de ter algumas conversas sérias sobre o futuro»

Lewis Hamilton está preocupado com o futuro e pede ação na Mercedes. Apesar de ter sido terceiro classificado no GP de Inglaterra, domingo, o piloto britânico, 8 vezes campeão mundial, não entende por que razão os carros equipados com motor Mercedes ficaram à frente a escuderia mãe nas últimas corridas. Em Red Bull Ring, na Áustria, aconteceu com Fernando Alonso e a Aston Martin; em Silvertone com Lando Norris e a McLaren."A McLaren é a prova, é impressionante o quão rápidos foram a alta velocidade", explicou Hamilton aos microfones da Sky, referindo-se ao segundo lugar de Norris e ao quarto posto de Piastri na corrida de ontem.Numa época de "altos e baixos", Hamilton não esconde a desilusão. "O nosso carro... Temos muito trabalho pela frente. Penso que sei o que temos de fazer e necessitamos de ter algumas conversas sérias sobre o que vamos fazer no futuro."