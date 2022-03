Hamilton não foi campeão na pista, mas é o campeão no ordenado

Lewis Hamilton teve de ceder a Max Verstappen o trono de campeão do Mundo, mas mantém-se como campeão no que aos salários diz respeito.



A dias de se iniciar o Mundial de 2022, o jornalista Fritz-Dieter Rencken, do portal holandês 'Racing News 365', apurou o que ganham os pilotos da grelha de partida, chegando à conclusão que o piloto da Mercedes ganha qualquer coisa como 35 milhões de euros. Bem mais dos que os 21,9 do rival Max Verstappen (Red Bull). Mas um já foi campão mundial sete vezes, o outro vai no primeiro...



O pódio completa-se com o espanhol Fernando Alonso, piloto da Alpine e que em 2021 regressou ao Mundial após alguns anos de ausência, com 17,5 milhões.



Já o piloto que menos leva para casa é o japonês Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), com 660 mil euros época, sendo que o russo Nikita Mazepin, entretanto despedido da Haas devido ao conflito na Ucrânia, tinha um salário de 880 mil euros.



Eis a lista dos ordenados em euros



1º Lewis Hamilton, 35 milhões

2º Max Verstappen, 21,9

3º Fernando Alonso, 17, 9

4º Sebastian Vettel, 13,1

5º Daniel Ricciardo, 13,1

6º Charles Leclerc, 10,5

7º Carlos Sainz, 8,6

8º Valterri Botas, 8,7

9 º Lance Stroll, 8,7

10º Sergio Perez, 7

11º George Russel, 4,4

12º Lando Norris, 4,4

13º Esteban Ocon, 4 4,

14º Pierre Gasly, 4,4

15º Alexander Albon, 1,7

16º Guanyu Zhou, 880 mil

17º Mick Schumacher, 880

18º Nikita Mazepin, 880

19º Nicholas Latifi, 880

20º Yuki Tsunoda, 660