Hamilton nega desentendimento com a equipa: «Não esperem que seja todo educado e calmo...»

O Grande Prémio da Turquia, ganho no domingo por Valtteri Bottas (Mercedes), ainda dá que falar. Depois de Lewis Hamilton ter ficado em 5º e de ter perdido a liderança do Mundial para Max Verstappen (Red Bull), o piloto britânico utilizou ontem as redes sociais para esclarecer porque, em determinada altura, não seguiu as instruções da Mercedes em entrar para as boxes, algo que prejudicou mais tarde o heptacampeão mundial, ao perder posições.





"Não é verdade que fiquei furioso com a minha equipa. Trabalhamos juntos para construir a melhor estratégia possível. Arrisquei não ir às boxes naquele momento com a esperança de que a pista ficasse seca, mas isso não aconteceu. Não esperem que seja todo educado e calmo pelo rádio numa corrida. Nós somos muito apaixonados...", justificou Lewis Hamilton, através do instagram.