Hamilton negoceia contrato astronómico com a Mercedes: saiba o que está em cima da mesa

A 'Sportune' avança que Lewis Hamilton está a negociar um novo contrato com a Mercedes, que o tornaria (com alguma margem) no piloto mais bem pago da Fórmula 1.Segundo a mesma fonte, o britânico, que atualmente aufere um salário de cerca de 45 milhões de euros anuais, assinaria um acordo válido por mais duas temporadas - prolongando a sua estadia na Fórmula 1 até aos 40 anos -, e passaria a ganhar 70 milhões de euros por ano. A diferença está... nos bónus. Atualmente, consta no contrato um bónus de 25 milhões caso conquiste o título mundial, algo que desapareceria com este novo acordo. No entanto, Hamilton ficaria sempre salvaguardado, uma vez que não precisaria de conquistar o Mundial para garantir os 70 milhões propostos.Hamilton, recorde-se, chegou à Mercedes - onde já conquistou seis títulos mundiais - em 2013.