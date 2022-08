Hamilton: «Os meus maiores medos começaram a ganhar vida»

A última corrida do Mundial do ano passado continua bem viva na mente de Lewis Hamilton. O piloto inglês perdeu o campeonato para Max Verstappen depois da entrada do 'safety car' em pista e de uma controversa decisão da organização da prova, que acabou por retirar o britânico da luta pelo triunfo em Abu Dhabi. Agora, numa entrevista à revista 'Vanity Fair', o piloto da Mercedes voltou a falar do assunto."Os meus maiores medos começaram a ganhar vida", explicou Hamilton, recordando o acidente de Latifi que motivou a entrada do safety car em pista. "Pensei, não há forma de me enganarem. Não há forma. Isso não vai acontecer, seguramente que não", lembrou, referindo-se aos seus pensamentos enquanto andava às voltas atrás do safety car.Mas depois o diretor de corrida juntou os dois pilotos e Verstappen, com pneus em melhor estado, acabou por vencer a corrida e o Mundial. Hamilton perdeu, assim, a oportunidade de conquistar o seu 8.º título, que o tornaria no piloto com mais Mundiais ganhos na história da Fórmula 1. "Não sei se posso colocar em palavras a sensação que tive", recordou o britânico quando convidado a explicar o que sentiu quando saiu do carro naquele dia. "Foi um dos momentos mais duro que tive em muito, muito tempo."Verstappen e Hamilton chegaram à 22.ª prova de 2021 empatados, com 369,5 pontos, com vantagem para o piloto da Red Bull no confronto direto, tendo, na última volta da prova de Abu Dhabi assegurado o triunfo - somado 395,5, mais oito do que o rival da Mercedes.O despiste do canadiano Nicholas Latiffi (Williams) levou à entrada do 'safety car' para a retirada do carro da pista. A Red Bull arriscou em montar pneus macios para as últimas voltas de Verstappen, enquanto Hamilton permaneceu em pista e na liderança.Na última volta o diretor de corrida, o australiano Michael Masi, decidiu juntar os dois concorrentes ao título e ordenar a saída do safety car, tendo Verstappen atacado Hamilton, logo na curva cinco, conseguindo uma ultrapassagem que valeu o campeonato.Verstappen pôs termo ao domínio de Hamilton, sete vezes campeão do mundo e vencedor dos quatro anteriores títulos (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020).