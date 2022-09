Hamilton pede desculpa à Mercedes pelo desabafo via rádio: «Estava no limite das minhas emoções»

O desabafo de Lewis Hamilton para com a sua equipa assim que foi ultrapassado por George Russell nas voltas finais do Grande Prémio da Holanda já se tornou viral e o piloto britânico fez questão de endereçar um pedido de desculpas público a todos na garagem pelas palavras utilizadas naquele momento.

"Estava no limite das minhas emoções. O meu pedido de desculpas para a equipa porque sinceramente não me lembro do que disse naquele momento, fiquei fora de mim por breves momentos. Mas penso que eles sabem que foi apenas a minha paixão a falar mais alto. Quero olhar para o que aconteceu como um copo meio cheio. Viemos aqui, com dificuldades desde a última corrida, e conseguimos estar a lutar com os Red Bull. Conseguimos ser mais rápidos que eles em vários momentos. Sem o Safety Car penso que teríamos estado na luta com eles pela vitória com a nossa estratégia de uma paragem, algo que os outros não conseguiriam fazer", atirou, em declarações à 'Sky Sports'.

Ainda assim, Lewis Hamilton perspetiva um bom futuro para a Mercedes no que falta para o final do Mundial. "Há muitas coisas positivas a retirar hoje. O carro está finalmente a trabalhar bem. Se continuarmos assim nas próximas corridas, eles [Red Bull] vão começar a sentir a nossa respiração no pescoço e vamos conseguir a tal vitória", terminou.