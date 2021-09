Hamilton questiona estratégia da Mercedes no Grande Prémio da Holanda

Lewis Hamilton, piloto britânico da Mercedes, questionou a estratégia de corrida da equipa no Grande Prémio da Holanda, quando o heptacampeão mundial foi chamado às boxes para uma tentativa de undercut a Verstappen, mas acabou por apanhar trânsito na pista, o que não o favoreceu na tentativa de chegar à liderança.

"Acho que não foi a nossa melhor estratégia. Mas foi muito difícil e no final eles foram muito rápidos. Vamos descobrir como melhorar. Parámos muito cedo. Vim atrás do tráfego, não sei como é que eles [equipa] não repararam nisso. Parabéns ao Max, eles foram muito rápidos", começou por dizer o britânico, em declarações à 'Sky Sports'.

"Foi uma corrida incrível, com um público incrível. Honestamente, foi um fim de semana maravilhoso. O Max fez um grande trabalho, parabéns a ele. Eu dei absolutamente tudo o que tinha. Puxei ao limite. Mas eles hoje foram mais rápidos do que nós", concluiu.



Com o resultado deste domingo, Max Verstappen passou para a frente da classificação de pilotos, liderando agora a tabela com 224,5 pontos, mais três do que Hamilton (221,5). Valtteri Bottas, que foi terceiro classificado no GP da Holanda, assumiu a terceira colocação no campeonato de pilotos, somando agora 123 pontos. Lando Norris (McLaren), com 114, e Sergio Pérez (RedBull), com 108 pontos, fecham o top-5.