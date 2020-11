Hamilton reclama do asfalto na Turquia: «É uma merda com M grande»

A caminho de conquistar mais um título de campeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton debateu-se esta sexta-feira com muitas dificuldades na aderência ao piso do Istanbul Park, algo que o levou a ser apenas 15.º no primeiro treino livre e 4.º no segundo. No final, claramente agastado com o estado do piso - colocado de propósito para este Grande Prémio -, o britânico não poupou nas críticas.





"Esta pista é fantástica e não consigo entender por que raio gastaram milhões para colocar um novo asfalto. Podiam simplesmente ter feito uma limpeza, ao invés de atirar este dinheiro todo ao lixo. Agora esta pista está pior do que Portimão só por causa de terem colocado um novo asfalto. Os pneus não funcionam, dá para ver isso. É como uma pista de gelo. Não consegues divertir-te tanto quanto seria normal aqui em Istambul e não vejo isso a mudar. É assustador, parece que temos poças de água em todo o lado", atirou o britânico."Estamos muito abaixo da margem de temperatura para estes pneus aqui. São tão duros e só funcionam numa certa margem, por isso se estás uns 10 a 20 graus abaixo disso, não os consegues fazer funcionar. Se estás 20 graus acima também não... Este asfalto é demasiado macio. Os circuitos antigos, por terem um asfalto mais gasto, os pneus funcionam melhor, mas neste novo é tudo demasiado limpo e brilhante. É uma merda com M grande", concluiu.Refira-se que a Turquia volta a receber um Grande Prémio de Fórmula nove anos depois, razão que levou a organização a tratar de reasfaltar a pista de Istambul, tal como sucedera em Portimão. Contudo, ao contrário do Algarve, o trabalho acabou por não resultar naquilo que os pilotos esperavam.