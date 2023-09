Hamilton recorda o dia em que temeu pela vida ao lado de Kelly Slater: «A onda parecia uma bomba»

Lewis Hamilton recordou numa entrevista o dia em que foi surfar com Kelly Slater e acabou a temer pela vida. O piloto da Mercedes, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, é amigo do norte-americano, para muitos considerado o melhor surfista de todos os tempos."Havia ondas de quase 8 metros e o Kelly Slater dizia-me 'acho que é melhor não entrares na água'", recordou o britânico, numa entrevista com Robin Swithinbank.Mas Hamilton não ouviu o conselho e desafiou as ondas naquela praia no Havai, há dois anos. "Sempre fui uma pessoa de correr riscos. Quando alguém me diz 'não podes subir a essa árvore'... eu subo a árvore. Mesmo que seja quase certo que vou cair."Só que as coisas não correram como o piloto esperava. "Remei até uma onda, era um tudo enorme, o Kelly Slater estava à minha frente. Só tinha de me assegurar que não era apanhado. Mas assim que submergi, agarrei-me ao recife e rezei. Senti a onda a aterrar em cima de mim, como uma bomba a explodir. A minha prancha partiu-se ao meio. Pensei que estava muito perto do final. Isto por algum motivo emociona-me..."Hamilton, de 38 anos, reconheceu que quando era um jovem "imprudente" na pista. "Corri muitos riscos e tive a sorte de não me lesionar. Agora posso medir os riscos de uma forma mais inteligente. Sempre foi bom conhecer os meus limites e o meu limite é mais alto do que para a maioria das pessoas Sempre me senti confortável quando chego lá perto."