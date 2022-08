Hamilton responde a Alonso com ironia: «É bom saber que ele pensa isso sobre mim!»

Lewis Hamilton já respondeu às declarações via rádio de Fernando Alonso logo após o choque com o Mercedes do britânico na primeira volta do Grande Prémio da Bélgica e fê-lo... com ironia. "Sinceramente, não tenho nada a dizer sobre isso. Eu sei como são as coisas quanto reagimos no momento e a quente. É bom saber que ele pensa isso sobre mim! É sempre melhor que se expresse sobre como se sente assim livremente. Não foi intencional e assumo as responsabilidades do que aconteceu, é assim que os adultos fazem", atirou o heptacampeão mundial, em declarações no final da corrida.Recorde-se que Lewis Hamilton viu-se obrigado a abandonar a corrida devido ao choque entre os dois monolugares. Já Alonso conseguiu alcançar um 5.º lugar.