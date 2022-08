Hamilton revela que quase fraturou a coluna no GP da Bélgica: «Estou grato por estar vivo»

Lewis Hamilton abordou o choque com Fernando Alonso na primeira volta do Grande Prémio da Bélgica e revelou que podia ter fraturado a coluna. Tudo aconteceu quando o piloto da Mercedes bateu na traseira do monolugar do espanhol, quando o tentava ultrapassar, deu um impulso no ar e caiu com a frente do carro na pista."Quase fraturei a coluna ao cair. Por isso é um grande sucesso. Lembro-me de olhar para o chão. Fui bem alto [após o choque]. Estou grato por ainda estar vivo e em forma", frisou Hamilton, em declarações citadas pelo 'The Sun', que viu-se obrigado a abandonar a corrida."Podia ouvir algo a quebrar na caixa de velocidades. Por isso disseram-me para parar. Mas obviamente, naquele momento, esperas poder continuar. Mas sim, não era para ser", afirmou.