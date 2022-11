Hamilton, Ricciardo e Zhou sob investigação por possível irregularidade no arranque da corrida de 'sprint'

Lewis Hamilton (Mercedes), Daniel Ricciardo (McLaren) e Guanyu Zhou (Alfa Romeo) estão sob investigação dos comissários de corrida por possível irregularidade no arranque da corrida de 'sprint' que decorreu este sábado no Circuito de Interlagos, no Brasil, e que terminou com uma vitória de George Russell.

Em causa estará uma má colocação do carro nas caixas que estão desenhadas no asfalto no momento do arranque da corrida deste sábado.

Em caso de punição, Lewis Hamilton, que apesar de ter sido terceiro garantiu a presença na primeira linha da grelha de partida para o Grande Prémio de São Paulo fruto da penalização a Carlos Sainz Jr. (Ferrari) por troca de motor antes da prova, perderá esse benefício.