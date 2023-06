Hamilton: «Sinto-me honrado por poder estar no pódio com dois campeões»

Lewis Hamilton assumiu estar satisfeito com o 3.º lugar no Grande Prémio do Canadá. "Foi um grande fim de semana para nós. Sinto que os Aston Martin deram um passo em frente, mas conseguir um pódio aqui é fantástico. Montreal é uma cidade fantástica, tem sempre muitos fãs nas bancadas e o apoio é sempre incrível."

"Sinto-me honrado por poder estar no pódio com dois campeões. Sabíamos que este fim de semana não seria o nosso forte e que não estaríamos no nosso melhor. Temos muito trabalho pela frente, com o intuito de sermos mais eficazes. O nosso ritmo está um pouco mais perto do deles", terminou.