Hamilton sobre o GP de Portugal: «É uma corrida que precisa de estar sempre no calendário»

Lewis Hamilton atendeu aos microfones da Eleven Sports para uma curta entrevista antes do arranque das primeiras sessões de treinos livres do Grande Prémio de Portugal, terceira prova do Mundial que se realiza entre hoje e domingo.





Fã assumido da 'Rollercoaster' de Portimão, o heptacampeão mundial de Fórmula 1 enumerou as principais qualidades do traçado do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), afirmando que o GP de Portugal "precisa de estar sempre no calendário" da competição."[Antevisão para este Grande Prémio] Vou tentar estar o mais preparado possível, obviamente que vai ser preciso trabalhar muito nestes próximos dias para tentar perceber como estamos e como maximizar o fim-de-semana. Eu gosto mesmo de estar cá e gosto muito desta pista", começou por dizer o piloto britânico da Mercedes, que lidera à entrada para esta etapa o campeonato, com 44 pontos, mais um do que o holandês Max Verstappen (Red Bull)."Pessoalmente, penso que é porque a maior parte das outras pistas [do calendário] são muito planas. Aqui há inclinações, em algumas curvas a única coisa que vês é o céu, não consegues sequer ver a pista nem sabes muito bem onde estás. É muito desafiante. É uma pista em que podem ser usadas linhas diferentes e tudo isto torna-a excelente para correr. O último ano foi espetacular, muito também pelas condições [meteorológicas] que tínhamos. Estou feliz por estar de volta aqui. Disse no ano passado que esta é uma corrida que precisa de estar sempre no calendário.""Teremos melhores condições climatéricas, mas... quem sabe? É tudo desconhecido, mas será uma dura batalha com a Red Bull, que têm estado ligeiramente à nossa frente em termos de performance. Vamos tentar aproveitar alguns erros que possam cometer. Mas não faço ideia do que esperar [na corrida]. No Bahrain o carro esteve mal, no último GP já esteve muito melhor, também muito por causa das condições meterológicas. Mas vai ser tudo diferente do que foi aqui no ano passado. Espero estar bem neste fim-de-semana.""Basta olhar para o que se fala da Superliga. Todos se uniram para lutar e conseguiram pará-la. Se tivéssemos o mesmo, as pessoas unidas para lutarem pela igualdade racial, iríamos conseguir o mesmo resultado. Então, todos precisamos de nos unir", concluiu.