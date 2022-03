Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Hamilton torna-se o piloto com mais corridas por uma equipa: saiba todos os recordes que estão na posse do britânico Lewis completou este domingo, no GP da Arábia Saudita, a 180.ª corrida pela Mercedes, ultrapassando as 179 de Schumacher pela Ferrari





• Foto: Reuters