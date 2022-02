Hamilton volta às redes sociais dois meses depois: «Estive desaparecido. Agora estou de volta!»

Quase dois meses depois da sua última partilha - feita a 5 de dezembro, na véspera do polémico último Grande Prémio da temporada de Fórmula 1 -, Lewis Hamilton voltou a deixar uma publicação nas redes sociais. Foi este sábado, com a partilha de uma foto e uma legenda que parece até deixar já encerrada a incógnita dos últimos tempos: "Estive desaparecido. Agora estou de volta!".Lembre-se que houve muitos rumores que apontaram para a saída de cena do britânico da Fórmula 1, tudo por conta do sucedido no Abu Dhabi, no derradeiro GP da temporada passada, que consagrou Max Verstappen como campeão mundial.