Hekki Kovalainen: «Rosberg teria morrido se tivesse outra temporada ao ritmo de Hamilton»

Hekki Kovalainen, antigo companheiro de equipa de Lewis Hamilton na McLaren, recordou o tempo em que correu ao lado do piloto inglês e contou ser difícil acompanhar o ritmo de Hamilton."Ocasionalmente eu conseguia acompanhá-lo, mas ao longo da temporada eu tinha de forçar ao máximo em todas as sessões. Só consegues forçar até certo ponto antes de ficares sem energia e foi o meu caso. Não tinha margem suficiente na minha suficiente para fazer os tempos e as corridas que ele fazia. O nível dele é tão alto que, mesmo para talentos como Verstappen, é preciso muito esforço, muita concentração, muita energia e nem todos aguentam", assumiu Kovalainen ao 'Talksport'."Naquela altura já era óbvio que ele ia ser bom, que um dia seria campeão do mundo, era bastante óbvio desde muito jovem e foi assim. Iria bater o recorde de Michael [Schumacher], mas mesmo assim todos sabiam que ele era muito bom, um grande talento e muito dedicado em todos os aspetos. Está bem no topo", revelou ainda, acrescentando: "Talvez uma das razões pelas quais eu sempre me dei bem com Lewis, especialmente quando era seu companheiro de equipa, é que eu nunca me tornei uma grande ameaça para ele."Kovalainen, atualmente com 40 anos, foi mais longe e considerou mesmo que Nico Rosberg, que anunciou a retirada da Fórmula 1 dois dias após ganhar o título mundial em 2016, não teria aguentado outra época ao ritmo de Hamilton. "Penso que Rosberg teve de usar todas as ferramentas no seu arsenal para vencer Lewis e isso quase o matou. O próprio disse que não conseguiria ter feito outra temporada como aquela ou então estaria morto. Hamilton e Rosberg não se davam bem e penso que esse foi um dos motivos pelo qual Nico conseguiu resistir-lhe e fazer algumas coisas que não eram tão boas, mas provavelmente necessárias naquela batalha", frisou, lembrando ainda Fernando Alonso."Desde aqueles anos dos dois campeonatos com a Renault, ele sempre fez o movimento errado e, às vezes, pergunto-se se a diferença não foi a surpresa da velocidade de Hamilton. Se essa era a questão central, então quando chegou a disputa com Dennis e com a equipa dele não havia mais lugar para onde ir", vincou, antes de concluir com mais elogios para Hamilton"Não é apenas talento bruto, há muitos pilotos talentosos por aí, mas acho que Lewis é uma combinação de talento e trabalho. Ele é muito determinado, se ele quer algo e tem isso como objetivo, está determinado a conseguir. Se jogasses golfe, ele estava determinado, queria vencer-te em tudo o que pudesse e esse é um dos seus pontos fortes dele. Acho que os contratempos que teve na vida o tornaram muito melhor a lidar com eles, muito mais do que qualquer outro. Não é apenas um piloto de corrida, é muito bom a mudar as coisas e voltar mais forte", enalteceu.