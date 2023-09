Helmut Marko: «É uma pena que o contrato do Norris seja tão longo»

Sergio Pérez tem sido o melhor dos outros no campeonato de Fórmula 1, mas esse possível estatuto de vicecampeão mundial, atrás do sempre intratável Max Verstappen, não está a convencer totalmente a Red Bull. A mais recente prova disso mesmo foram as declarações do sempre polémico Helmut Marko, que não teve qualquer problema em apontar publicamente um outro piloto como desejo da equipa austríaca."O Pérez tem contrato até 2024 e o Norris até 2025, infelizmente é assim longo... É uma pena, porque sem dúvida que é um candidato para nós. Na Toro Rosso chegámos a ter acordo com ele, até que o seu agente percebeu que havia a opção de ir para a McLaren. Em juventude e velocidade iria encaixar bem. O Sergio, por seu turno, já tem mais de 30 anos e o seu quarto filho. Tem outros interesses, há que ver o que acontece depois", declarou o sempre polémico assessor da Red Bull, que na mesma entrevista considerou Checo como um piloto pouco consistente e que "nem sempre está concentrado".Checo Pérez tem até ao momento 219 pontos, menos 145 do que Max e mais 49 do que Fernando Alonso, o terceiro colocado do Mundial de pilotos.