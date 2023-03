Helmut Marko: «Ferrari tem o motor mais potente e melhorou significativamente a velocidade de ponta»

A temporada de 2023 pode ter arrancado com uma 'dobradinha' da Red Bull no Bahrain, mas ao que tudo indica é a Ferrari que tem o melhor carro da grelha. Quem o afirma é Helmut Marko, consultor da Red Bull Racing.

"Não temos números exatos sobre as Unidades de Potência, mas baseando nas várias comparações e informação interna, assumimos que a Ferrari tem o motor mais potente. Depois vem a Honda e a seguir a Mercedes, que está mais ao menos ao mesmo nível. O Renault está na retaguarda", atirou o antigo piloto de Fórmula 1, em declarações ao portal alemão 'formel1'.

A corrida em Sakhir serviu para evidenciar o problema que o SF-23 tem com a degradação dos pneus, assim como a falta de competitividade do W14 em comparação com a concorrência, que este ano acrescentou mais um nome à lista, a Aston Martin.

"Presumimos que as equipas, começando com a Ferrari e Mercedes, trabalhariam nos seus pontos fracos. A Ferrari, por exemplo, melhorou significativamente a velocidade de ponta do carro, mas o desgaste dos pneus, o mais crucial, não. Eu até diria que piorou em comparação a nós. Já o arranque da Mercedes foi tão acidentado como o do ano passado. A diferença é que eu creio que não haja uma alguma solução rápida", acrescentou Helmut Marko.