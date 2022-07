Helmut Marko não perdoa 'siesta' de Sergio Perez: «Deve ter bebido tequilla ontem»

Num Grande Prémio de França ganho por Max Verstappen com relativa autoridade (muito por culpa da saída de cena precoce de Charles Leclerc ), a Red Bull teve uma chance de ouro para colocar os seus dois pilotos no pódio e até parecia bem encaminhada para isso, até que Sergio Pérez deitou tudo a perder no recomeço após o final do 'virtual safety car' por conta do despiste de Guanyu Zhou, a quatro voltas do final.Pressionado por George Russell, o mexicano não pareceu atento o suficiente e acabou superado pelo britânico, algo que Helmut Marko não perdoou. "O Checo estava a dormir no recomeço. Talvez tenha bebido tequilla ontem", atirou o conselheiro da equipa austríaca, numa declaração nada abonatória para um mexicano que nas últimas provas parece estar a andar... para trás.Em sua defesa, logo depois da prova, Pérez questionou o procedimento da direção de corrida, pois inicialmente a indicação dada, 15 segundos antes como manda a regra, foi de que o 'VSC' iria terminar na curva 9. Não foi o caso e terminou somente na 12, algo que beneficiou Russell. "Pelos vistos o George tinha outras informações e foi capaz de se preparar melhor. É uma pena que o 'virtual safety car' tenha interferido no resultado, para ser sincero. Não devia ser o caso, mas foi assim hoje. A mensagem foi totalmente errada, passou-se alguma coisa, pois dizia que ia acabar na 9 e acabou só na 12", disse o mexicano, visivelmente desagradado.Bem menos corrosivo do que Marko foi Christian Horner, que até levantou um pouco de teoria da conspiração... "O Checo teve problemas todo o fim de semana com a degradação [dos pneus]. E o que foi ainda mais frustrante para ele foi um problema com a direção de corrida e o 'safety car', porque não o conseguiram desligar e tiveram de reiniciar. Falei com ele e disse-me que não foi capaz de colocar o 'delta' no seu carro. O George, ou conseguiu carregá-lo antes, ou a informação terá sido diferente para os dois carros. Temos de investigar. É frustrante, porque creio que ele tinha ritmo para o segurar par atermos um duplo pódio", disse o patrão da equipa austríaca.