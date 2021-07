Histórico: Hamilton é o primeiro piloto a garantir 'pole position' para a corrida de 'sprint'

Lewis Hamilton voltou esta sexta-feira a fazer história na Fórmula 1 ao ser o primeiro piloto a garantir a 'pole position' para a corrida de 'sprint' da modalidade, um novo formato que definirá a grelha de partida para o Grande Prémio da Grã-Bretanha, no domingo, e que este fim-de-semana tem animado os amantes de F1 em Silverstone.

O britânico da Mercedes fez o melhor tempo da qualificação para a corrida de 'sprint' (1:26:134) à frente de Max Verstappen da RedBull (1:26:209) e do companheiro de equipa Valtteri Bottas (1:26:328). O Ferrari de Charles Leclerc (1:26:828) e o RedBull de Sérgio Pérez (1:26:844) fecham o top-5 da corrida deste sábado, que terá um total de 17 voltas, cujo os três primeiros classificados irão pontuar para o Campeonato Mundial. O primeiro conquistará três pontos, o segundo dois e o terceiro um.



Amanhã, os carros entram em cena para a segunda sessão de treinos livres, que arrancará ao meio-dia. Às 16h30, dá-se a inovadora corrida de 'sprint' e no domingo, pelas 15 horas, a corrida principal - o Grande Prémio de Silverstone.



Recorde-se que o holandês Max Verstappen lidera atualmente o Campeonato do Mundo de Fórmula 1, com um total de 182 pontos. Lewis Hamilton é segundo classificado, com 150, e Sergio Pérez é terceiro, com 104.