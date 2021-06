«Hoje vai ser uma noite longa»: Bottas e Hamilton comentam falta de ritmo da Mercedes em Baku

Desde a viagem para Baku - onde Valtteri Bottas teve um percalço no voo de partida para o Azerbaijão - até ao primeiro dia de treinos no Circuito Urbano de Baku. Este Grande Prémio de Fórmula 1 não está a correr nada bem à Mercedes... numa altura em que a construtora alemã precisa de mostrar-se competitiva, principalmente depois de ter perdido, em Monaco, o primeiro lugar para a Red Bull.

Depois de as duas primeiras sessões de treinos terem sido catastróficas - com os dois Mercedes a fecharem o primeiro dia fora do top-10 -, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas tentaram encontrar os principais erros que custaram o atraso para os carros da frente... justificando-os com a lentidão que o carro apresenta ter.

"Sinceramente, eu acho que tive um bom dia. Estive bem, fiz todas as voltas que precisávamos e não houve qualquer erro... apenas estivemos muito lentos. Não temos muito tempo. Estivemos muito abaixo e acho que todos nós vamos estar a coçar a cabeça e a olhar para todas as informações que conseguimos recolher e melhorar o que conseguirmos", começou por dizer Lewis Hamilton, em declarações ao sítio oficial na Internet da Fórmula 1.

"Eu estive sempre a puxar até ao limite, mas o carro está limitado. Houve algumas áreas onde podia ter sido mais rápido, mas não havia mais aderência. Mas vamos tentar trabalhar. Não é fácil estar fora do top-10 quando já demonstrámos ter ritmo noutros sítios. Não sei realmente por que estamos assim", acrescentou.

Já Valtteri Bottas prevê uma "noite longa" de estudo e análise para a Mercedes voltar com tudo já amanhã, na qualificação para o GP.

"Foi um dia muito atribulado para nós, perdemos claramente o ritmo de corrida. Dá a sensação de que é sobretudo a questão da aderência, o balanço do carro não está assim tão desnivelado. Ok, o carro pode ser um pouco imprevisível mas dá a sensação de que é uma questão de falta de aderência e que desliza mais do que deveria ser suposto. Hoje vai ser uma noite longa", atirou.