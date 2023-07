Horner e as 'discussões' entre Verstappen e o engenheiro: «Às vezes parecem um casal de velhos»

Na ausência de animação nas corridas, pelo menos no que à luta pela vitória diz respeito, os triunfos de Max Verstappen ultimamente têm sido notícia por conta das conversas via rádio com o seu engenheiro Gianpiero Lambiase. É ele quem dá as indicações do que fazer em cada momento da corrida, mas é também sua responsabilidade lidar com um feito bem particular do holandês e, por vezes, colocá-lo no seu lugar. Este domingo, em Spa , foi mais um desses dias.Depois do que já se tinha ouvido na sexta-feira, na qualificação , Max e Gianpiero voltaram a animar os fãs que seguiam a emissão. O engenheiro pedia cabeça ao piloto e este, sempre à procura de mais, ia 'picando' e respondendo bem ao seu jeito. Houve até um momento em que o holandês quis desafiar a Red Bull para fazer "um pouco de trabalho de box" (parar mais uma vez, para tentar a volta mais rápida) e Lambiase foi curto e grosso na nega que deu. "Não, desta vez não".Tudo isto deu que falar e até levou a questões sobre o tema a Christian Horner, o homem que manda na Red Bull, que partilhou uma curiosa visão daquilo que é a relação entre este duo. "O Max é muito exigente. Tens de ter um carácter forte para lidar com isso. O GP [Gianpiero Lambiase] é o nosso Jason Statham, até é parecido! Lida com ele de forma firme, mas justa, e há muito respeito entre ambos. O Max quer sempre tudo e o GP faz um bom trabalho a geri-lo durante o fim de semana. Às vezes parecem um casal de velhos, pensamos até que precisam de um pouco de terapia [de casal], mas há entre eles um enorme respeito. Estão juntos desde a primeira corrida do Max aqui, por isso conhecem-se muito bem".