Horner lembra primeiro contacto com Tsunoda: «Pensava que 'filho da p...' fazia parte do vocabulário»

View this post on Instagram A post shared by eff won with DRS (@effwonwithdrs)

Yuki Tsunoda é um daqueles pilotos que pode ser apelidado de 'figuraça', que pelo seu jeito de ser genuíno conseguiu quase de imediato captar a atenção de todos e atrair fãs apesar dos seus resultados algo inconsistentes. E se há imagem de marca do japonês, para lá daquele jeito 'racer' nipónico, é mesmo a quantidade de palavrões que diz no rádio a cada vez que sai para a pista. Já todos se habituaram a isso e a verdade é que uma razão para tal. E passa muito pela forma como Tsunoda se integrou na realidade britânica, quando em 2018 se mudou para Inglaterra... sem saber falar inglês.A história foi partilhada pelo próprio Christian Horner numa conversa no podcast 'Eff won with DRS', na qual o patrão da Red Bull assume que até os seus filhos são fãs do pequeno piloto nipónico. "Ele veio para Inglaterra para aprender inglês e correr por uma equipa inglesa nos arredores de Londres. Então, chega este pequeno japonês que acha que as palavras "filho da p..." e "f..." faziam parte do vocabulário inglês. Então, entra num carro de Fórmula 1 e no primeiro teste vira-se e diz no rádio 'o carro fugiu-me, filho da p...'. Pensei para mim, ele disse mesmo isto? Foi hilariante", recordou entre risos.