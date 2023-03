Horner: «Verstappen e Pérez? São animais de competição, mas sabem que a equipa está sempre em 1.º lugar»

Christian Horner, chefe de equipa da Red Bull, negou esta sexta-feira existir qualquer tipo de tensão entre Max Verstappen e Sergio Pérez depois de o piloto holandês ter arrancado para a volta mais rápida do Grande Prémio da Arábia Saudita, já no final da corrida em Jeddah, e somado um ponto extra na classificação do Mundial de pilotos.





"Não existem razões para isso [um clima de tensão]. Os dois são animais de competição e pilotos, mas sabem que a equipa está sempre em primeiro lugar", frisou o inglês de 49 anos, em declarações aos jornalistas hoje presentes no Circuito Albert Park, em Melbourne (Austrália).Christian Horner sublinhou a importância de a equipa continuar com o excelente arranque de temporada que tem vindo a fazer e somar o maior número de pontos que conseguir na primeira metade do ano, até porque depois disso espera uma forte resposta por parte da concorrência.

"Particularmente nesta fase do ano em que não sabemos a capacidade de desenvolvimento que outras equipas têm em termos de tempo do túnel de vento. Para nós é extremamente importante somar o máximo de pontos que conseguirmos nesta fase, porque sabemos que a concorrência vai vir atrás de nós na segunda metade do ano. Temos de somar o máximo de pontos o mais rápido possível, enquanto tivermos um carro competitivo", acrescentou.



Com duas dobradinhas nas duas primeiras provas do calendário de 2023, Christian Horner assume que não podia pedir um melhor arranque aos dois pilotos. "Tem sido um início de temporada fantástico para nós. Conseguimos duas dobradinhas nos dois primeiros Grande Prémios, algo que nunca tínhamos conseguido, com o Max e o Checo a desempenharem a um nível fantástico, assim como toda a equipa", vinca.