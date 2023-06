Incidente com Neymar no GP de Espanha 'obriga' Fórmula 1 a mudar regras

O Grande Prémio de Fórmula 1 de Espanha, oitava prova do calendário de 2023, recebeu a presença de várias personalidades com acesso VIP ao paddock e garagens das 10 equipas que compõem o 'grid'. O futebolista brasileiro Neymar Jr. foi uma das figuras públicas que captou a atenção das câmaras que se encontravam no circuito de Barcelona-Catalunha, tendo o jogador do Paris Saint-Germain ficado associado a um incidente que obrigou a Fórmula 1 a tomar medidas para que o mesmo não se sucedesse em provas futuras organizadas pela Federação Internacional do Automóvel (FIA).

Conforme é possível constatar na imagem abaixo, o internacional brasileiro ainda se encontrava na zona de relva, junto ao traçado do circuito espanhol, na altura em que os pilotos completavam a volta de formação antes do início da corrida. Estas imagens rapidamente circularam nas redes sociais e levaram a uma reação por parte de Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA.







Neymar na zona de relva do circuito Barcelona-Catalunha durante a volta de formação do GP de Espanha

"Devemos aprender com o incidente no Grande Prémio de Espanha. Foi-nos assegurado pelo Sr. Stefano Domenicali [CEO da Fórmula 1] que estão a ser tomadas medidas para garantir que não haja uma repetição do incidente em causa. É um problema que não afeta apenas a Fórmula 1, mas também a Fórmula E e o Campeonato Mundial de Endurance, assim como outras categorias que já tive a experiência de ver muitas pessoas no grid em alguns desses eventos. É o dever da FIA garantir um ambiente seguro para todos. A segurança no automobilismo é a principal prioridade da Federação", disse, citado pela imprensa internacional.



Entretanto, a Fórmula 1 só volta no próximo fim de semana, de 30 de junho a 2 de julho, altura em que se disputará o Grande Prémio da Áustria, 10.ª prova do calendário deste ano.