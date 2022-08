Incrível: Ferrari parou Leclerc para tentar volta mais rápida, monegasco falhou objetivo e acabou penalizado

A temporada avança e a Ferrari... não aprende. Depois de no sábado ter colocado os pneus errados no carro de Charles Leclerc na Q3 para o Grande Prémio da Bélgica , a equipa italiana voltou a dar um tiro nos pés na corrida , ao chamar o monegasco às boxes na fase final da corrida, para trocar para pneus macios em busca da volta mais rápida. Isto contra a vontade do próprio piloto, que via rádio dizia que não "arriscaria nesta altura". Contrariado, lá obedeceu. A ideia era tirar o ponto extra a Max Verstappen, mas o plano saiu totalmente furado.Primeiro porque Leclerc saiu das boxes bastante pressionado por Fernando Alonso, a ponto de ter perdido a posição para o espanhol. A muito custo - a começar por um esforço desnecessário nos pneus e também no motor -, o monegasco lá conseguiu recuperar a posição e subir ao quinto posto. Com pista livre, seguia-se a missão seguinte: tentar a volta mais rápida. O primeiro sector dizia logo que muito dificilmente isso aconteceria e o resto da volta confirmou-o. Não havia volta mais rápida, nem ponto extra, naturalmente.Mas o pior estava para vir. Segundos depois do final da prova, a direção de corrida informa que Leclerc havia excedido o limite de velocidade na zona das boxes por... um quilómetro por hora. Uma diferença marginal, mas que pelas regras da F1 vale tanto como se fossem 10 km/h a mais: penalização de cinco segundos no tempo final. E isso, feitas as contas, atirou o piloto da Ferrari para o sexto posto, atrás de Fernando Alonso, que de borla teve um lugar ganho em face de mais um erro da equipa italiana.O mais incrível de tudo (é só mais um...) é que o piloto monegasco não foi informado da penalização pela equipa, tendo sabido da mesma através de uma jornalista que, na zona mista, o questionava sobre a prova.Na verdade, Charles Leclerc parece estar a ser literalmente perseguido pelo azar. É que, não bastassem todos os problemas que teve até agora no Mundial - alguns deles por causa da sua equipa -, o monegasco viu a sua corrida em Spa ser condicionada logo de início, quando um plástico do visor entrou nos seus travões e obrigou a uma paragem logo na primeira volta. Um plástico que, soube-se depois, terá saído do Red Bull de... Max Verstappen. Não foi propositado, claro, até porque muitos pilotos o fazem, mas apenas (mais) um momento de azar de Leclerc. Se calhar o melhor... é ir à bruxa.