Ingleses avançam que Ferrari está a negociar com Hamilton: contrato de 46 milhões em cima da mesa

A confirmar-se será a 'bomba' do mercado de transferências da Fórmula 1 na próxima época. O jornal 'Daily Mail' revela em Inglaterra que a Ferrari quer contratar Lewis Hamilton e que está nesta altura a negociar com o piloto britânico da Mercedes um contrato de 40 milhões de libras por época, cerca de 48 milhões de euros.Hamilton, de 38 anos, termina o vínculo com a Mercedes no final desta temporada e está a ser desafiado a conquistar o 8.º título da carreira na Ferrari, antiga equipa de Michael Schumacher, com quem o britânico partilha o recorde de títulos (sete) na F1.Segundo o 'Daily Mail', as negociações estão a ser conduzidas pelo próprio presidente executivo da Ferrari, John Elkann, que vê em Hamilton o homem certo para recolocar a 'scuderia' de novo no trilho dos títulos.O jornal cita fontes bem colocadas para adiantar ainda que a contratação de Hamilton coloca dois cenários na Ferrari: no primeiro o britânico dividiria a 'garagem' com Charles Leclerc, 'forçando' a saída de Carlos Sainz; no segundo Leclerc ruma à Mercedes e Hamilton fica com o espanhol na Ferrari.