Ingleses avançam que Mercedes acredita que conseguirá convencer Hamilton a renovar

Consumado o arranque de temporada de Fórmula 1 com o Grande Prémio do Bahrain, tornou-se por demais evidente que a Mercedes, a par do que aconteceu o ano passado, tem um carro uns furos abaixo do desempenho esperado quando comparado com a concorrência.

Depois de uma temporada de 2022 para esquecer - foi 'apenas' terceira classificada no Mundial de construtores e nunca esteve na luta pelo título mundial de pilotos -, a Mercedes aposta todas as fichas para este ano, mas o desempenho do W14 na pré-temporada e nas primeiras sessões no traçado de Sakhir vinham a revelar que a equipa poderia não estar (novamente) entre os candidatos à vitória, uma incerteza que veio a confirmar-se no domingo.

Lewis Hamilton conseguiu o melhor resultado para a Mercedes na primeira prova do calendário, com um 5.º lugar no Bahrain, tendo afirmado no final da corrida que a equipa estava a dar "passos atrás" em relação à concorrência. Porém, estas palavras do experiente piloto britânico, vencedor de sete mundiais de Fórmula 1, não fizeram soar os alarmes na fábrica da Mercedes.

De acordo com o 'Daily Mail', a equipa está confiante de que conseguirá convencer o multicampeão a prolongar o contrato - que termina em 2024 -, apesar de o desempenho do W14 estar aquém do esperado.

Questionado sobre a Mercedes ter um 'Plano B' caso Lewis Hamilton decida não continuar na equipa, Toto Wolff atirou: "Não é o momento ideal para falar sobre a situação do piloto para 2024. É muito cedo ainda. Temos de ir todos na mesma direção, os pilotos, os engenheiros e a direção, em vez de atirarmos a toalha ao chão. Nunca fizemos isso e não será agora que vamos começar a fazer."