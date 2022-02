Inovação: GP de Miami vai contar com uma 'mini-praia' no circuito

Existe alguma expectativa junto dos amantes da Fórmula 1 para tentar perceber como será realizado o primeiro Grande Prémio de Miami, curiosidade essa que aumentou esta quarta-feira depois de um anúncio feito pela organização da prova.

Em comunicado publicado esta quarta-feira no site oficial, a organização do evento anunciou que o novo circuito terá um 'Beach Club' entre as curvas 11, 12 e 13, uma zona reservada, com areal, piscinas, cabanas e até mesmo espaço para espetáculos, com o intuito de dar a conhecer ao público o ambiente que se vive no sul da Flórida.

O GP de Miami arranca no fim de semana de 6, 7 e 8 de maio, com a corrida marcada para este último.