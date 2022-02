Insólito: patrão da Red Bull ganhou leilão para 'espiar' fábrica da Mercedes

Na hora de ganhar vantagem sobre os rivais vale (quase) tudo e Christian Horner decidiu no fim de semana utilizar uma técnica alternativa e insólita para o fazer. Aproveitando o leilão anual 'Autosport Awards Charity Auction', no qual várias equipas e personalidades disponibilizam experiências ou objetos de coleção, o chefe da Red Bull 'atirou-se' àquilo que a Mercedes tinha para oferecer e, com uma licitação de 4 mil libras (4,7 mil euros), garantiu um acesso privilegiado à fábrica da Mercedes.A imagem rapidamente circulou nas redes sociais e pensou-se que seria 'fake', mas a verdade é que o próprio Horner - que na hora de licitar escreveu mal o seu nome... - confirmou a investida e garantiu que irá reclamar o prémio. E tenciona levar consigo "umas 20 pessoas" para ver onde se constrói a máquina de Lewis Hamilton. "O Adrian [Newey], eu, o Pierre Waché e provavelmente o Paul Field, o nosso chefe de produção. Será interessante ver de que foram eles utilizam o seu limite de orçamento", atirou Horner, ao portal RacingNews365.com.Note-se que esta não será a primeira vez que o chefe da Red Bull visita território 'inimigo'. Já em 2008 tinha estado no reduto da McLaren, na altura por convite de David Coulthard e Newey, que na altura estava precisamente na equipa britânica. "O David convidou-nos e o Martin Whitmarsh estava lá. Fui com o Adrian. Ele conhecia os cantos à casa e, claro, todos os lugares onde ele queria ir o acesso estava proibido. Creio que nessa visita vimos o departamento de marketing e de eletrónica e tivemos um belo almoço. E foi isso", lembrou.