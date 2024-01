Já há datas para a apresentação das escuderias para o Mundial de 2024

A primeira equipa a apresentar o seu monolugar é a Haas, no dia 2 de fevereiro. Com uma data tão antecipada ao início da época, o mais provável é que será apenas o lançamento da nova pintura, num carro de 2023, como já aconteceu várias vezes. O carro final, muito provavelmente, só será visto no dia 21 de fevereiro no primeiro dia de testes, já no Bahrain.Com a Williams e a Stake F1 Team Kick Sauber, antiga Alfa Romeo, o caso é o mesmo já que as apresentações estão marcadas para o dia 5 de fevereiro.Recorde-se que a equipa suíça mudou de nome devido à saída da Alfa Romeo como a principal patrocinadora e à junção com a plataforma de streaming 'Kick', para as temporadas de 2024 e 2025. A partir da temporada de 2026, a Audi será a proprietária da equipa.A data da Alpine é dia 7 de fevereiro e será em conjunto com a equipa que vai competir no Campeonato Mundial de Endurance.Já para a Visa Cash App RB, antiga Alpha Tauri que também mudou o nome devido a um patrocinador, a data marcada é 8 de fevereiro.De quem se espera que a apresentação revelará o verdadeiro carro é a Aston Martin, no dia 12 de fevereiro.Para a Ferrari é esperada uma grande mudança em relação aos últimos projetos. "Vamos modificar 95% do carro. Tentámos melhorar cada detalhe em busca de maior desempenho e os pilotos estiveram envolvidos no projeto desde o início, mas revolução é uma palavra muito grande", disse Fred Vasseur, no jantar de Natal da equipa italiana. A apresentação está marcada para 13 de fevereiro.O Mercedes e o McLaren serão apresentados no dia 14 de fevereiro.O novo Red Bull será o sucessor do carro de maior sucesso da sua história e a data de apresentação é dia 15 de fevereiro, sendo assim o último carro a ser apresentado apesar das previsões de que seria dos primeiros. Aí ficaremos a conhecer a 'arma' de MaxVerstappen para atacar o tetracampeonato.Autora: Beatriz Euzébio