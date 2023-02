Jean-Pierre Jabouille, antigo piloto de F1, morre aos 80 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo piloto francês Jean-Pierre Jabouille, que venceu duas das 49 corridas na Fórmula 1 que disputou entre 1975 e 1981, incluindo a primeira vitória da Renault, morreu esta quinta-feira aos 80 anos, anunciou fonte familiar.



Segundo a agência noticiosa France-Presse (AFP), a família não quis divulgar as causas da morte do ex-piloto, que venceu o Grande Prémio de França em 1979, em Dijon-Prenois, com um motor turbo que o próprio, também engenheiro, ajudou a desenvolver.

Nascido em Paris, em 1942, o engenheiro e piloto venceu uma outra corrida, em 1980, na Áustria, numa carreira em que passou também pela Alpine, ficando associada à Renault pelos seus feitos históricos.

Fora da F1, em que também se retirou de 37 corridas, sobretudo por problemas mecânicos, e somou seis 'pole positions', esteve quatro vezes no pódio nas 24 Horas de Le Mans, em 1973, 1974, 1992 e 1993, sempre em terceiro.

Mais tarde, o antigo campeão de Fórmula 2 tornou-se diretor da Ligier e assumiu o ramo de desporto da Peugeot, além de ter criado a própria equipa, a Jabouille-Bouresche.