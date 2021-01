Jean Todt sem dúvidas: «Temporada da Fórmula 1 não será normal...»

Jean Todt, presidente da Federação Internacional de Automobilismo, não acredita que a temporada 2021 da Fórmula 1 seja norma, tendo em conta a pandemia mundial que parece longe de estar controlada.





"Infelizmente, a pandemia não acabou. Não é como se uma temporada normal estivesse a acabar. Os bloqueios ainda vão acontecer, assim como o confinamento... porque o vírus está aí. Tem havido progresso e estamos à espera de uma vacina que será boa para a população. Mas tenho a certeza de que nos próximos dias ouviremos muitas mudanças potenciais nos diferentes calendários, não só na Fórmula 1. Na minha opinião não podemos esperar uma uma temporada normal", revelou."A temporada 2020 foi uma excelente temporada e com muita criatividade. Quem poderia imaginar há um ano que teríamos três grandes prémios em Itália, corridas no mesmo circuito da Áustria, em Silverstone, corridas no traçado alternativo do Barein, na Turquia. A Fórmula 1 merece todos os créditos", rematou.