Jean Todt volta a falar sobre o estado de saúde de Michael Schumacher

Jean Todt voltou esta sexta-feira a falar do estado clínico de Michael Schumacher, deixando a garantia aos fãs do antigo piloto alemão de que este está "nas melhores mãos". À imprensa alemã, o antigo chefe da Ferrari e ex-presidente da FIA revela ainda que há alturas em que visita Schumi três vezes por semana."Fico feliz por saber que os fãs, não apenas na Alemanha, pensam tanto nele. As pessoas perguntam-me imensas vezes sobre o Michael. Os fãs têm de saber que ele está nas melhores mãos. Na melhor situação pode estar rodeado por pessoas que o amam. Enquanto estiver neste mundo, vou visitá-lo sempre. Há semanas em que nos vemos umas três vezes por semana, outras alturas em que não nos vemos por um mês. Eles são meus amigos e estamos em contacto permanente. Farei tudo o que a família Schumacher precisar", disse Todt, ao jornal alemão 'Bild'.Esta é a segunda vez em pouco mais de um mês e meio que Jean Todt fala sobre o estado de saúde de Michael Schumacher. A última tinha sido em meados de julho , tendo na altura confessado que via corridas de Fórmula 1 ao lado do alemão.