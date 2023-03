Jenson Button: «Este ano não será nenhum passeio para Verstappen e Red Bull»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jenson Button, antigo campeão mundial de Fórmula 1, não espera uma temporada fácil para a Red Bull e para Max Verstappen, ao contrário do que a primeira corrida de 2023, no Bahrain, demonstrou.

"[Bahrain] foi uma corrida relativamente fácil para o Max [Verstappen]. Sei que muitos pilotos disseram que será um campeonato fácil para a Red Bull e para o Max, mas como podem dizer isso? Testaram numa pista, competiram em apenas uma pista. E todos nós sabemos que o Bahrain é único na forma como os carros funcionam. É uma pista com zonas de travagem fortes, trata-se de tração e não tanto velocidades altas. Portanto, não podemos dizer isso. Penso que só depois da Arábia Saudita, uma pista mais veloz, é que vamos perceber um pouco melhor", disse o britânico, em declarações citadas pelo portal 'Motorsport-total'.

Jenson Button admite que a batalha entre Lewis Hamilton e Fernando Alonso na primeira corrida do ano deixou um sabor especial para o que a temporada de 2023 reserva. "[Este ano] Não será nenhum passeio para a Red Bull e Max. Foi um grande início de temporada e muito diferente do ano passado, mas penso que vamos ter corridas muito, muito renhidas. Por isso, não acho que este ano seja uma vitória fácil para a Red Bull e para o Max. Mas gostei da primeira corrida. Teve ação e é isso que nós pedimos. A batalha de Hamilton e Alonso? Adorei, havia sempre muita coisa a acontecer. Ver dois campeões mundiais a batalhar roda com roda foi algo especial", terminou.