John Watson diz que Hamilton fez 'teatro' em Baku: «Devia passar mais tempo no ginásio»

John Watson, antigo piloto de Fórmula 1 entre 1973 a 1983 (tendo também participado no Campeonato do Mundo em 1985), comentou esta quarta-feira as imagens de Lewis Hamilton a queixar-se de dores nas costas logo após o final do Grande Prémio do Azerbaijão, em Baku.

O antigo terceiro colocado do Mundial em 1982, pela McLaren, assumiu que conduzir um carro de Fórmula 1 "é muito difícil", realçando o facto de que a idade que Lewis Hamilton tem poderá agravar essa particularidade. Ainda assim, o norte-irlandês deixou um comentário ao heptacampeão mundial.

"Deveria ser mais cuidadoso e não fazer pantomima [teatro]. Sim, acho que pilotar carros de Fórmula 1 é muito difícil e, com os seus 37 anos, os ossos não estão tão preparados para o desconforto que é gerado. Lewis tem que descobrir este mundo por si mesmo. Dominou com a Mercedes durante sete anos e, durante todo esse tempo, não sofreu muito. Agora, George Russell parece estar muito melhor do que ele. Talvez ele devesse priorizar as coisas de forma diferente, passar menos tempo a viajar e mais tempo no ginásio", disse.



Recorde-se que no final da corrida, Lewis Hamilton assumiu estar com muitas dores nas costas pelo facto de o carro estar constantemente aos 'saltos' durante a corrida, por culpa do purpoising. "P4 hoje. Parabéns ao George por mais uma grande corrida e pelo bom resultado que conseguimos para a equipa. Estou a ver que muitas pessoas estão preocupadas comigo [pelas imagens]. Significa muito para mim o facto de tantas pessoas enviarem-me carinho. Vou ser honesto convosco, pareceu terrível e sentiu-se 100 vezes pior ainda. Definitivamente que terei de fazer recuperação e trabalhar com a equipa antes de Montreal (Canadá). Já estou a sentir-me melhor e motivado para continuar. Vemo-nos na próxima semana", escreveu o piloto através das redes sociais.