Jornalista da 'Sky' avança com possível bomba de mercado: Hamilton pode ir para a Ferrari

Simon Lazenby, jornalista da 'Sky Sports', considerou que Lewis Hamilton pode trocar a Mercedes pela Ferrari na próxima época, numa tentativa de chegar ao 8.º título, e a notícia já teve eco um pouco por todo o Mundo.O contrato do piloto britânico com a escuderia alemã termina no final da época e não há indicações de renovação, pelo menos para já. Lazenby explica que é pouco provável uma mudança de Hamilton para a Aston Martin, mas que a Ferrari pode ser uma opção, se a equipa italiana continuar a bater o pé à Red Bull."Para a Aston Martin não, mas como pode colocar de parte uma mudança para a Ferrari se a Mercedes continuar assim?", questionou o conceituado jornalista no 'Sky Sports F1 Podcast'."Ele está tão desesperado pela conquista do 8.º título que se a Ferrari conseguisse manter-se perto da Red Bull... Ainda não assinou nada com a Mercedes. Está à espera de ver como se comporta o carro este ano. Penso que a grande relação que tem com a equipa e com o Toto [Wolff] vai perdurar, mas nunca se pode colocar de parte uma ida para a Ferrari por parte dos pilotos, porque é o sonho deles e o Hamilton já o admitiu antes."A ida de Hamilton, de 38 anos, para a Ferrari em 2024 implicaria a saída de um dos pilotos da escuderia italiana, ambos sob contrato. Charles Leclerc tem um vínculo válido até 2025 e Carlos Sainz até ao final de 2024.Recorde-se que na primeira prova do Mundial deste ano, no Bahrain, Lewis Hamilton foi 5.º e o seu companheiro de equipa, George Russell, 7.º. Max Verstappen, bicampeão mundial em título, venceu a corrida, em mais uma demonstração de força da Red Bull.