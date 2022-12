Jost Capito de saída da Williams

A Williams Racing anunciou esta segunda-feira a saída de Jost Capito dos cargos de diretor-executivo e de chefe da equipa de Fórmula 1. "A Williams Racing anuncia que, após dois anos como CEO e chefe de equipa, Jost Capito está de saída", pode ler-se na curta nota publicada através das redes sociais da equipa norte-americana, que no último Mundial ficou no 10.º e último lugar entre os construtores, com apenas 8 pontos somados.

"Foi um grande privilégio liderar uma equipa como a Williams Racing nestes dois últimos anos e estabelecer as bases para a recuperação desta grande equipa. Estou ansioso por ver esta equipa continuar no seu caminho para o sucesso futuro", disse Jost Capito em declarações ao site oficial da Williams.

Williams Racing Management Update:



Williams Racing announces that after two years at the helm of the Grove-based outfit as CEO and Team Principal, Jost Capito is stepping aside. pic.twitter.com/w03SQLqrbU