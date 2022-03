Kevin Magnussen é o escolhido pela Haas para substituir Nikita Mazepin

Kevin Magnussen é o escolhido pela Haas para substituir o russo Nikita Mazepin, que recentemente viu a escuderia rescindir o seu contrato com a equipa na sequência da invasão das tropas russas ao território da Ucrânia.O anúncio foi esta quarta-feira oficializado, que confirma o regresso do piloto dinamarquês à Haas, depois de uma primeira passagem entre 2017 e 2020.Kevin Magnussen regressa, assim, para fazer dupla com o alemão Mick Schumacher, filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher na presente temporada.De notar ainda que será o brasileiro Pietro Fittipaldi, piloto de reserva da equipa, que assumirá o lugar de Nikita Mazepin nos testes de pré-temporada no Bahrain, que arrancam este fim de semana, uma semana antes da primeira prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1.