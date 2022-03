Kevin Magnussen foi o mais rápido no segundo dia de testes no Bahrain

That's one way to end your first day back in an F1 car @KevinMagnussen!



No dia em que regressou ao volante de um Fórmula 1, Kevin Magnussen estabeleceu a volta mais rápida no segundo dia de testes oficiais de pré-temporada no Bahrain. O piloto dinamarquês da Haas, contratado para o lugar do russo Nikita Mazepin, completou um total de 60 voltas ao Circuito, com a melhor volta a fixar-se em 1:33.207 minutos. Carlos Sainz (Ferrari) foi o segundo mais rápido desta sessão, com +0.325s do que o dinamarquês, e Max Verstappen fez o terceiro melhor tempo, com +0.804s que o carro da Haas.Lewis Hamilton (Mercedes) foi o quinto mais rápido desta sessão, estabelecendo a sua melhor volta em 1:34.141 minutos, atrás do canadiano Lance Stroll (Aston Martin), que fixou o seu melhor tempo numa volta em 1:34.064 minutos. George Russell, companheiro de equipa de Hamilton na Mercedes, foi apenas o 13.º mais rápido do dia, com o seu melhor tempo a fixar-se nos 1:38.585 (+5.378s do que Magnussen).