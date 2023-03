Lance Stroll vai estar no Grande Prémio do Bahrain

A Aston Martin anunciou esta quinta-feira que Lance Stroll estará presente no Grande Prémio do Bahrain, isto depois de ter falhado os testes de pré-temporada ali realizados na última semana devido a uma lesão sofrida no pulso durante um treino de bicicleta. Desta forma, a equipa britânica estará com o seu elenco principal na abertura do Mundial de Fórmula 1, com Stroll a fazer parelha com Fernando Alonso num Aston Martin AMR23 do qual muito se espera."Foi frustrante não estar nos testes do Bahrain e fiquei desiludido por ter perdido três dias de rodagem. Mas, devido à minha lesão no pulso, eu e a equipa entendemos que o melhor era tentar recuperar para que chegasse bem ao fim de semana. Foi um acidente azarado, caí da bicicleta quando a roda entrou num buraco que havia no solo, mas o dano não foi importante. Depois de uma pequena cirurgia, o problema ficou resolvido", explicou o canadiano, que para confirmar a sua condição para estar presente realizou alguns testes no simulador da equipa, em Silverstone.Apesar da presença de Stroll no Bahrain, a Aston Martin irá manter no país o brasileiro Felipe Drugovich e o belga Stoffel Vandoorne, os seus pilotos reserva, de forma a precaver qualquer problema de última hora.