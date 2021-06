Lando Norris desce três posições na grelha de partida do GP do Azerbaijão

Lando Norris terminou este sábado a qualificação para o Grande Prémio do Azerbaijão com o sexto melhor tempo, mas vai partir amanhã (domingo) da nona posição da grelha de partida. O anúncio foi feito momentos depois do final da fase de qualificação hoje em Baku, com o piloto britânico da McLaren a ser penalizado após continuar em pista sob condições de bandeira vermelha, em vez de regressar às boxes.

Norris encontrava-se na longa reta da pit-lane na Q1 quando as bandeiras vermelhas foram acionadas após o despiste de Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) na curva 15. O piloto britânico ainda questionou a sua equipa via rádio se deveria entrar para as boxes ou manter-se fora. A equipa disse para o britânico entrar, mas este já tinha ultrapassado a zona de entrada, acabando por dar mais uma volta em pista.

Uma investigação foi imediatamente anunciada, com os comissários a explicarem a punição ao piloto da McLaren. "Lando Norris estava na longa reta de largada e chegada quando as bandeiras vermelhas foram acionadas e, consequentemente, as luzes vermelhas estavam a piscar no painel do carro", atiraram, acrescentando: "Os comissários entendem que se uma bandeira vermelha não for respeitada durante a qualificação, uma perda de cinco posições no grid é apropriada. No entanto, se considerarmos que o piloto teve apenas um tempo muito curto para reagir devido à sua posição na pista, perder três posições no grid é suficiente como uma exceção."

Assim sendo, Lando Norris parte amanhã (domingo) da P9, com Sergio Pérez (Red Bull) a subir para P6, Yuki Tsunoda (AlphaTauri) para P7 e Fernando Alonso (Alpine) para P8.