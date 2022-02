Lando Norris renova com a McLaren até 2025

A McLaren oficializou esta quarta-feira a renovação de contrato com Lando Norris por mais quatro anos, até 2025, num acordo que irá render cerca de 45 milhões de euros (50 milhões de dólares americanos).

O anúncio apanhou grande parte da comunidade de surpresa, uma vez que o jovem piloto britânico tinha renovado contrato com a escuderia inglesa há cerca de nove meses, mas surge como forma de prevenir uma possível saída do 6.º classificado no último Mundial para os rivais.

"Estou extremamente feliz. A McLaren é grande parte da minha carreira, por isso continuar por mais quatro anos é maravilhoso. O pessoal da McLaren viram-me crescer. Foi com estas mesmas pessoas que eu entrei na Fórmula 1. Mais do que tudo, nós adoraríamos de continuar a fazer o que temos feito e tentar alcançar o nosso grande sonho, que passa por regressar às vitórias e, eventualmente, conquistar campeonatos. Este novo acordo é mais sobre solidariedade, para mim e para a equipa, e o nível de confiança que temos em nós", assumiu.