Latifi: «Pensava que companheiros que passavam férias juntos nunca se separavam...»

Nicholas Latifi, piloto canadiano da Williams Racing, reagiu esta terça-feira, com algum humor à mistura, à saída do seu companheiro de equipa George Russell para a Mercedes no final da temporada.

"O quê? Pensava que companheiros que passavam férias juntos nunca se separavam... Foi tudo em vão? Com toda a seriedade, estou super feliz por ti, irmão! Esta é uma oportunidade que tu mereces e sei que vais aproveitá-la ao máximo. Foi um privilégio pilotar ao teu lado", escreveu Nicholas Latifi, em publicação feita nas redes sociais.

Whaaat?! I thought team-mates who vacation together stay together... Was our holiday bromance all for nothing?! In all seriousness super happy for you man! A well deserved opportunity that I know you’ll take full advantage of! Been a pleasure to drive alongside you! pic.twitter.com/h8HuX9eY2c